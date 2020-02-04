"Колонна грузовых автомобилей с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, спальными принадлежностями прибыла в международный аэропорт "Байкал", где оборудована временная стоянка пяти военных самолетов Ил-76 МД", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в самолетах военнослужащие соединения материально-технического обеспечения округа и гражданский персонал оборудовали места под безопасное и комфортное размещение в салоне военного борта для эвакуируемых граждан.

Специалисты радиационной химической и биологической защиты, военные медики, бортпроводники и специалисты в области вирусологии будут сопровождать российских граждан в ходе всего полета.

"На воздушном судне имеются все необходимые современные средства диагностики, индивидуальной защиты, медицинские препараты, также во время полета будет соблюдаться необходимый температурный режим, основные санитарные правила и нормы", — отмечает пресс-служба.

Кроме этого, для людей будет организовано бесплатное питание. По прибытию на территорию России граждане пройдут необходимые противоэпидемиологические и профилактические мероприятия.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД создан на базе серийного Ил-76М. На вооружении ВВС страны с 1984 года. Предназначен для парашютного и посадочного десантирования личного состава, военной техники, грузов, топлива, контейнеров. В грузовой кабине возможна установка трёх пассажирских модулей, выполненных в виде стандартных грузовых контейнеров. Экипаж — до 7 семи человек. Способен перевезти более 150 человек в зависимости от задач.

2 февраля Минобороны РФ сообщило, что пять военных самолетов, которые будут эвакуировать граждан России из Китая из-за коронавируса, прибыли на аэродром в Восточном военном округе.

Сообщалось, что эвакуация должна начаться в понедельник, 3 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолётами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля.

132 гражданина РФ изъявили желание покинуть китайскую провинцию Хубэй по состоянию на утро вторника, сообщило российское посольство в Пекине.

Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой сообщил, что российские власти рассматривают три возможные площадки для эвакуации граждан России из Китая, окончательное решение будет принято позже во вторник. На уточняющий вопрос "Интерфакса" о том, какие именно площадки рассматриваются, и есть ли среди них Москва и Владивосток, Краевой ответил: "Нет, не Москва и не Владивосток. Не буду вас вводить сейчас в заблуждение".

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.