В числе новинок летнего сезона (продолжается с апреля по конец октября) — рейсы из Москвы в Воронеж и Ставрополь, из Санкт-Петербурга в Воронеж и Саратов, из Красноярска в Анапу и Сочи, сообщает перевозчик. Также "по многочисленным просьбам клиентов" возобновятся полеты в Анапу из Уфы, Челябинска и Сургута; в Сочи из Сургута.

"Вся региональная карта полетов "Победы" включила в себя 47 прямых маршрутов, обсуживающихся без посадки в Москве. Впервые доля региональных направлений составит 55% в летнем расписании внутрироссийских рейсов. Частота полетов на региональных маршрутах выросла относительно прошлого года на 53% — до 6247 рейсов", — отмечает перевозчик.

Международная летняя программа полетов увеличена на 28%. Выросла частота из Москвы в Тиват (до трех ежедневных рейсов), Карловы Вары (до четырех рейсов в неделю), рейсы в Берлин, Жирону, Ларнаку и Пизу станут ежедневными.

Вместе с тем "Победа" подтвердила отмену летних полетных программ из аэропортов Ростова-на-Дону и Самары (входят в "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга) в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Ранее источник в авиакомпании объяснял это ростом тарифов в аэропортах, представитель "Аэропорты регионов" — прекращением действия скидок для перевозчика.

Генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков прокомментировал через пресс-службу во вторник: "Мы боремся за каждый рубль, чтобы предлагать самые низкие цены на рынке. Но наземное обслуживание в Ростове и Самаре стало для нас настолько дорогим, что на каждого клиента, вылетающего, например, из Ростова, приходилось бы более 2 тыс. рублей только расходов на аэропортовое обслуживание. А нужно еще прибавить к этому стоимость топлива, работу экипажей, лизинг самолетов и т.д. Нашим клиентам такие цены будут не интересны, поэтому мы приняли решение прекратить полеты в/из Ростова и Самары и увеличить за счет этого частоты по другим маршрутам".