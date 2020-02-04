"Олег Алексеевич отказывается от пищи, до нас дошла такая информация. Сегодня у него был адвокат. Омбудсмен (Крыма — ИФ) был. Мы его (Зубкова — ИФ) не видели пока. Вскоре встретимся с адвокатом, думаю, прольем свет, почему идет отказ от пищи: может, ради здоровья, может, еще ради чего-то", — сказала Алексагина.

Она уточнила, что в понедельник вечером Зубкова перевезли из ИВС в Белогорске в симферопольское СИЗО. Это — единственный следственный изолятор на Крымском полуострове.

"Интерфакс" обратился за комментарием в УФСИН Крыма и к представителям крымского омбудсмена.

Как сообщалось, Белогорский райсуд Крыма 3 февраля избрал Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 3 апреля. Причина — неявка в суд 20 января по делу об укушенной львом посетительнице "Тайгана".

Представители парка заявили, что Зубков тогда был в Москве, на совещании в Минэкономразвития России, где обсуждалась судьба "Тайгана".

Адвокат Зубкова находился на больничном. Кроме того, он утверждает, что не получал извещения о заседании суда в тот день.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов заявляют о нарушении Зубковым ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В производстве суда находится уголовное дело по обвинению Зубкова по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Адвокат намерен подать апелляцию на арест Зубкова.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности стать поручителем Зубкова в суде. Адвокат надеется, что это поможет бизнесмену выйти из-под стражи.

Инцидент с укусом женщины произошел в сафари-парке летом 2018 года. По данным сайта крымского управления Следственного комитета РФ, туристка из Кирова, заказавшая платную услугу "Прогулка со львом", подошла сфотографировать хищника, а он повредил ей руку. "Тайган" со своей стороны заявил, что посетительница, будучи в нетрезвом состоянии, "трепала льва за гриву". Дело поступило в суд осенью 2019 года.

Информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы развернулись в интернете в последние несколько месяцев. Темой заинтересовались российские блогеры с миллионными просмотрами роликов на youtube.

В судах находятся десятки административных исков надзорных ведомств к "Тайгану". По двум из них работа парка приостановлена (в целом — с 5 декабря 2019 до 23 января 2020 года).

Власти Крыма заявляют, что не ставят перед собой цель закрыть зверинец, однако подчеркивают, что к его деятельности есть претензии, и требуют привести работу парка в рамки российского законодательства.

В ситуации разбиралось Минэкономразвития РФ. Аксенов и Зубков провели встречи в январе 2020 года, заявили о подготовке "дорожной карты" для восстановления работы зверинца. Зубков решил пока не открывать "Тайган" и обещает устранить нарушения, на которые указывают чиновники.

Парк "Тайган" — крупный питомник львов, тигров и других зверей — Зубков основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, бизнесмен открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живет больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" — 1,5 тыс.