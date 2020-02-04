"По данным посольства (на 10:00 по местному времени 4 февраля), количество росграждан, изъявивших желание срочно покинуть провинцию Хубэй, — 132 человека (из них 82 — в городе Ухань)", — говорится в сообщении посольства.

Решение об эвакуации российских граждан из КНР в связи со вспышкой коронавируса принято 2 февраля. Места для размещения эвакуированных российских граждан, пожелавших покинуть Китай, в настоящее время определяются.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.