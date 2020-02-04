"Нет, сейчас там рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято непосредственно уже при эвакуации", — сказал Краевой журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса" о том, какие именно площадки рассматриваются и есть ли среди них Москва и Владивосток, Краевой ответил: "Нет, не Москва и не Владивосток. Не буду вас вводить сейчас в заблуждение".

Он также уточнил, что решение по месту эвакуации может быть принято позже во вторник, напомнив, что в правительство РФ на рабочее мероприятие с заседания комитета Госдумы по здравоохранению уехал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"Это не такая простая ситуация, там нужно согласовать и коридор, и с погранслужбами Китая", — пояснил Краевой.