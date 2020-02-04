Распоряжение правительства региона о целесообразности заключения соглашения о реализации инвестпроекта опубликовано на официальном сайте правительства Московской области.

"В рамках инвестпроекта будет построен четырехзвездочный гостиничный комплекс на 144 номера, с инфраструктурой для отдыха и деловых мероприятий. Общий объем инвестиций составит 758 млн рублей", — говорится в сообщении.

По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, в гостинице будет создано 150 новых рабочих мест.

"Область поддержит реализацию проекта льготными ставками по налогам на прибыль и имущество", — цитирует зампреда пресс-служба Мининвеста региона.