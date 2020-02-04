"Спрос на отдых в Болгарии на лето уже вдвое превышает прошлогодние показатели. Наиболее востребованы отели 4*, на которые приходится около 63% от общего числа бронирований по направлению. При этом 75% путешественников в Болгарии выбирают туры с питанием по системе "все включено", — рассказали в компании.

В Tez Tour добавили, что на курорты Болгарии туристы смогут отправиться из Москвы и Санкт-Петербурга на регулярных и чартерных рейсах.

"Полетная программа Tez Tour из Москвы стартует 23 мая и будет представлена ежедневными рейсами авиакомпании S7, а также двумя еженедельными рейсами "Уральских авиалиний" по понедельникам и пятницам. Вылеты из Санкт-Петербурга начнутся 8 июня и будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Из других городов России можно приобрести турпакеты с перелетом регулярными рейсами", — рассказали в пресс-службе.

Проживание туристы смогут забронировать в отелях различных категорий на курортах Золотые пески, Несебр, Албена, Солнечный берег, Дюны. Стоимость тура на неделю составит от 19,3 тысяч на человека с проживанием в отеле 4* и питанием "завтраки".