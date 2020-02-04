"В настоящее время определено то место, куда будет осуществлена эвакуация. Сегодня туда будут направлены специалисты. Это — врачи-инфекционисты, эпидемиолог, реаниматолог для проведения занятий с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий", — сказал Краевой во вторник на заседании комитета по охране здоровья Госдумы РФ.

Он не уточнил, где находится это место.

Замминистра напомнил, что со 2 февраля организована работа по эвакуации граждан из Китая.

"Сейчас определяется число граждан, которые проживают или временно находятся в Китайской Народной Республике", — сказал Краевой.

Он отметил, что это не только граждане России: имеется информация, что есть граждане ряда стран СНГ, в частности, граждане Белоруссии, Армении, Таджикистана, Украины.

Краевой также сообщил, что проводятся вебинары с регионами, с врачами по вопросам диагностики, маршрутизации, лечения, реабилитации пациентов, которые могут быть инфицированы новым коронавирусом.

Для ответов на вопросы граждан в Минздраве РФ организована "горячая линия". Телефон — 8-800-200-0-200.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией — в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.