"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, авиакомпания с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в/из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ", — пояснили агентству в "Уральских авиалиниях".

В авиакомпании подчеркнули, что граждане других стран могут обратиться в их службу поддержки и вернуть деньги за билеты без штрафов и комиссий.

Пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала в понедельник, что полетная программа компании в Китай отменяется до конца зимнего расписания. В частности, с 7 февраля по 28 марта закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург — Пекин, с 8 февраля по 28 марта — Владивосток — Пекин, с 13 февраля по 26 марта — Екатеринбург — Харбин, с 9 февраля по 29 марта — Екатеринбург — Казань — Харбин.

"Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний", — говорилось в сообщении.

31 января вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР в московский аэропорт — Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines. В Минтрансе РФ позднее сообщили, что работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим.