Отмечается, что на борту находилось 6 членов экипажа и 183 пассажира. Сотрудники аэропорта отбуксировали воздушное судно к месту стоянки, с пассажирами работают представители авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на прием и выпуск самолетов.