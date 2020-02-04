"В 7:24 местного времени воздушное судно авиакомпании "Победа", следующее рейсом DP-436 по маршруту Уфа-"Внуково", в момент разворота на торце ИВПП (искусственной взлетно-посадочной полосы — ИФ) краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы ИВПП перед занятием исполнительного старта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находилось 6 членов экипажа и 183 пассажира. Сотрудники аэропорта отбуксировали воздушное судно к месту стоянки, с пассажирами работают представители авиакомпании.
В пресс-службе добавили, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на прием и выпуск самолетов.