"Организованные туристы вывезены за счет чартерных программ туроператоров. Самолеты ВКС в вывозе организованных туристов не участвовали. Они предназначены для вывоза граждан РФ из китайской провинции Хубей (город Ухань) в соответствии с решением правительства", — сообщили в пресс-службе.

В минувшие выходные президент РФ принял решение осуществить эвакуацию россиян 3-4 февраля из китайской провинции Хубэй самолетами ВКС РФ. В вывозе россиян будет задействовано пять самолетов, на борту каждого из которых будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии. По последним данным, покинуть Китай захотели более 130 граждан РФ.