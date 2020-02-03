Запрет касается полетов в Пекин и Шанхай, запрет на рейсы в Нанкин, Шеньян и Циндао будет действовать до 28 марта.

"Безопасность пассажиров и сотрудников является для Lufthansa Group главным приоритетом. После оценки всей актуальной информации о коронавирусе Lufthansa Group приняла решение приостановить полеты Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines в Пекин и Шанхай до 29 февраля", — говорится в сообщении.

Полеты в Гонконг будут продолжаться в плановом режиме. Сообщается, что компания будет наблюдать за ситуацией и поддерживать контакт с властями.

Ранее компания планировала приостановить полеты до 9 февраля, но затем запрет было решено продлить.