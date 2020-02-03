"По состоянию на 3 февраля 2020 года организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7-36 утра приземлился во Внуково. Таким образом, все 5,6 тыс. организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января вернулись в Россию", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Ростуризме, благодаря туроператорам, которые поставили дополнительные чартеры в КНР, туристы с датами вылета после 4 февраля смогли вернуться в Россию досрочно.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за эпидемии коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывалось прекратить продажу туров.