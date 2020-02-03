Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что правительство РФ готовит распоряжение о временном ограничении на въезд иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту Шереметьево. Также, по ее словам, власти РФ с 14 февраля намерены остановить все чартерные рейсы из Китая в Россию. В ассоциации «Мир без границ» порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что речь, скорее всего, идет об ограничениях для транзитных пассажиров, так как китайские власти уже неделю назад запретили продажу туров за рубеж местным туроператорам.

«Россию, в первую очередь, волнует китайский турпоток, так как он составляет до 18% всех прибытий из стран дальнего зарубежья, т.е. более 2 млн. поездок в год. Транзит с китайской стороны пока относительно небольшой», — считает Шпилько.

По его словам, китайские туристы хорошо ехали в Россию на Рождество и Новый год, особенно – в Москву.

«Сейчас поток парализован. Но, если китайские власти справятся с эпидемией до марта включительно, летний сезон на въезд из КНР еще удастся спасти. В целом ни въездной, не выездной рынок, конечно, не рухнут. Но конъюктура его заметно изменится. И очень тяжело придется туриндустрии на Дальнем Востоке и Юго-Востоке Сибири, где доля китайских прибытий в структуре въездных турпотоков особенно высока», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что с 28 января российские туроператоры не принимают организованные группы из КНР, так как китайские туроператоры приостановили продажу туров за рубеж по требованию властей страны.

По данным китайских властей на утро 3 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 361 человека, число заболевших превысило 17,2 тыс.