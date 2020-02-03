"Должностные лица Роспотребнадзора сегодня имеют право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае появления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию", — сказала Попова журналистам на брифинге в понедельник по итогам заседания правительственного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России для предотвращения распространения коронавируса подписан национальный план по предупреждению "завоза и распространения" этой инфекции на территории РФ, а вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний. "Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин", — сказал Мишустин.