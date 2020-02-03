"AZUR air доставила на родину российских туристов, находившихся на острове Хайнань и прибывших в КНР рейсами авиакомпании. Всего с 27 января по 3 февраля на рейсах AZUR air в Россию вернулись порядка 2 тыс. путешественников", — говорится в сообщении компании.

В AZUR air также заверили, что следят за развитием эпидемиологической ситуации в КНР. О возобновлении программы полетов "после получения соответствующих разрешений от уполномоченных органов" компания сообщит дополнительно.

Пассажирам, которые приобрели билеты в Санью, авиакомпания осуществляет возврат полной стоимости билетов.

Как сообщалось, в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР в московский аэропорт — Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines. В Минтрансе РФ позднее сообщили, что работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим.