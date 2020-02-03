Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что правительство РФ готовит распоряжение о временном ограничении на въезд иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту Шереметьево. Также, по ее словам, власти РФ с 14 февраля намерены остановить все чартерные рейсы из Китая в Россию.

"Скорее всего, речь идет не столько о гражданах Китая, а о гражданах зарубежных стран, которые, например, через территорию РФ хотят либо сюда заехать из Китая, либо следуют транзитом через Россию в другие страны. Поскольку понятно, что ограничения по рейсам идут по всем странам и, возможно, сейчас тех граждан иностранных государств, которые пытаются выехать из КНР, ограничивают в перемещениях, оставив для приема и пересадки только аэропорт Шереметьево», — рассказал Александр Агамов.

Он считает, что речь идет о людях, которые едут из Китая, и для которых необходимы дополнительные меры медицинской проверки, карантины. «В РФ нет возможности поставить на тотальный контроль все прибывающие самолеты из Китая, поэтому государство оставило лишь один пункт въезда в страну. Там будут сосредоточены все средства для контроля эпидемиологической обстановки», — добавил эксперт.

Агамов считает, что эти меры чрезвычайные, и они носят исключительно временный характер. «Ограничения могут продлиться и два, и три месяца, в зависимости от того, как скоро Китай справится с коронавирусом. Речь идет, конечно же, об условиях, которые никому не приносят экономической выгоды. Это вынужденная мера, но оправданная", — Агамов.

Ранее сообщалось, что с 28 января российские туроператоры не принимают организованные группы из КНР, так как китайские туроператоры приостановили продажу туров за рубеж по требованию властей страны.

Из аэропорта «Шереметьево» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР – Air China, China Southern, China Eastern, Hainan Airlines.

По данным китайских властей на утро 3 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 361 человека, число заболевших превысило 17,2 тыс.