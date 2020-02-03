"ЧС как таковой по коронавирусу в России нет, поэтому нет оснований вводить ограничительные меры внутри страны, кроме тех, что уже введены", — сказала Голикова журналистам после заседания штаба в понедельник.
Сегодня в 16:15
Голикова: ЧС по коронавирусу в РФ нет, поэтому дополнительные ограничения вводить не нужно
МОСКВА. 3 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что чрезвычайной ситуации по коронавирусу в России нет и в дополнительных ограничениях нет необходимости.