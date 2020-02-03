"Специально для пассажиров, желающих посетить Республику Карелия и горный парк "Рускеала" в период февральских и мартовских праздников, ОАО "РЖД" назначает беспересадочные вагоны (СВ, купе и плацкарт) по маршруту Москва – Рускеала", — говорится в сообщении.

Беспересадочные вагоны будут курсировать с 21 февраля по 9 марта 2020 года в составах поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск и ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921/922 Сортавала – Рускеала. Отправление с Ленинградского вокзала Москвы планируется в 16:00, поезд № 159 будет прибывать в Сортавалу в 06:34 на следующие сутки и следовать далее в горный парк "Рускеала" в составе ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 921. В горный парк пассажиры будут прибывать в 11:50.

Из Рускеалы пассажиры будут отправляться в 17:30 в составе ретропоезда "Рускеальский экспресс" № 922. По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будет перецепляться к составу поезда № 160 Петрозаводск – Москва. Прибытие в Москву предусмотрено расписанием в 10:16 на следующие сутки.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала.

Стоимость билета в плацкартном вагоне составляет от 1 267 рублей, в купейном – от 1797 рублей, в классе обслуживания СВ – от 4 086 рублей. При оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" – на 20%.