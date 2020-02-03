"Ограниченный ввод новых объектов на гостиничном рынке Москвы, а также увеличение числа гостей, посетивших столицу России в 2019 году, позволили достичь исторически рекордных значений по загрузке отелей — 78%", — отмечают эксперты компании.

По их данным, гостиницы были загружены равномерно, как в будние дни, так и в выходные, что благоприятно отразилось на показателе загрузки во все месяцы за исключением февраля и июня, когда рекордных значений не наблюдалось.

Рост загрузки эксперты связывают с минимальным вводом новых площадей. В прошлом году рынок брендированных гостиниц вырос всего на 1% (223 номера), что является антирекордом за последние 10 лет.

По словам экспертов, такой низкий ввод — временное явление. На 2020 год запланировано открытие более 1 тыс. новых номеров различного ценового позиционирования. При этом новые объекты в сегменте люкс ожидаются не ранее 2021 года.

Что касается прогнозов по загрузке, то они не самые оптимистичные.

"В то время, как показатели 2018 и 2019 годов были предсказуемы — проведение ЧМ и спад в следующий год, 2020 год пока сложно прогнозировать. С одной стороны, интерес к Москве растет — увеличивается туристический поток, расширяется календарь мероприятий, развивается событийный туризм, по-прежнему сильны позиции делового сегмента", — прогнозирует руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

"Однако решение властей Китая приостановить организованную отправку своих граждан в туристические поездки за границу с 27 января 2019 безусловно отрицательно скажется на показателях загрузки московских отелей в первом квартале 2020 года. Многое зависит от того, как долго продлится данный запрет. Остается надеяться, что февраль — традиционно не самое популярное время для туризма — станет единственным "пострадавшим", — сказала Белова.