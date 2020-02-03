По словам очевидца, пассажиры рейса 1744, который должен был вылететь из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в аэропорт Шереметьево, долго ожидали посадки, а затем уже в самолете услышали крики в кабине пилотов. По громкой связи пассажирам объявили, что в кабине пилотов произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен.

После замены экипажа самолет взлетел, но на борту было очень холодно. "Иллюминаторы замерзли, было невыносимо сидеть, тяжело дышать. Через час-полтора полета нам сообщили, что лайнер будет экстренно возвращен в аэропорт Шарль-де-Голль", — сообщил пассажир.

По его словам, по возвращении всех пересадили на другой самолет и отправили в Москву – при этом многие не успели на стыковочные рейсы.

По данным онлайн-табло Шереметьево, рейс 1744 вылетел из Парижа в 21:46 мск воскресенья и прилетел в 00:53 понедельника.