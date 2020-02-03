Как сообщил "Интерфаксу" директор зоопарка Геннадий Натёкин, Фил традиционно дает прогноз на весну 2 февраля — в День сурка.

"Мы их изымаем из нор, наши ветеринары их осматривают на предмет того, может ли сурок производить прогноз. После этого ветеринар выносит свой вердикт. Затем мы смотрим, боится ли сурок своей тени. В этот раз он не испугался тени, а это означает, согласно традиции, что в ближайшие шесть недель начнется весна", — сказал Натёкин.

Он отметил, что сурок дает прогноз на предстоящую весну четвертый год подряд.

"Климат меняется, каждое животное это чувствует. За все три сезона сурки никогда не ошибались", — добавил директор зоопарка.