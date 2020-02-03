"S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года (последний день осенне-зимней навигации — ИФ) полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин — Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени)", — сообщила S7 в понедельник. Перечень маршрутов в КНР в сообщении не приводится.

Пресс-служба "Уральских авиалиний" также сообщила в понедельник, что полетная программа компании в Китай отменяется до конца зимнего расписания. В частности, с 7 февраля по 28 марта закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург — Пекин, с 8 февраля по 28 марта — Владивосток — Пекин, с 13 февраля по 26 марта — Екатеринбург — Харбин, с 9 февраля по 29 марта — Екатеринбург — Казань — Харбин.

"Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний", — отмечается в сообщении "Уральцев".

Как сообщалось, в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР в московский аэропорт — Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines. В Минтрансе РФ позднее сообщили, что работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим.