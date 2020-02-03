Гостиничный комплекс Selectum Luxury Resort на 7 тыс. номеров, предлагающий сервис premium all inclusive, станет самым большим отелем в Доминикане. Предварительный срок окончания строительства – через пять лет.

В составе комплекса будут бассейны, несколько казино, тематические парки и развлекательные центры. Отель будет расположен на пляже Макао — практически нетронутой зоне к северу от пляжа Баваро, где сосредоточено большинство отелей Пунта-Каны.

Строительство ведется вокруг существующего бутик-отеля с девятью номерами Selectum Secret Macao, который на данный момент находится под управлением Anex Tourism Group.

"Это беспрецедентный в истории туристического сектора Доминиканы объем инвестиций. Вне сомнения это поможет увеличить поток туристов в страну", — отметили в Минтуризма.

В 2018 году Доминикану посетило 225 тыс. российских туристов.

В России Anex Tourism Group представлена туроператором Anex Tour.

Также в конце 2019 года группа объявила о покупке туроператора "Интурист".