Всего Испания приняла 83,7 млн иностранных туристов (рост на 1,1% по сравнению с 2018 годом). Больше всего путешественников приехало из Великобритании – 18 млн (-2,4%), Германии – 11,17 млн (-2,1%) и Франции – 11,15 млн (-1,2%).

В лидерах также оказались скандинавские страны – 5,5 млн (-4,4%) и Италия – 4,5 млн (+3,5%). Из России приехало 1,31 млн туристов – рост на 6,9% по сравнению с 2018 годом.

Чаще всего туристы посещали Каталонию – 19,3 млн, Балеарские острова – 13,7 млн, Канарские острова – 13,2 млн и Андалусию – 12 млн.

Траты путешественников в Испании в 2019 году составили 92,3 млн евро (+2,8% по сравнению с 2018 годом). В среднем туристы проводили в стране по восемь дней, тратя при этом 1162 евро.