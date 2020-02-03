"Всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан", — говорится в сообщении.

В первый день было эвакуировано 58 человек, в воскресенье — 27. Это жители не только Приморского края, но и других регионов как Дальнего Востока, так и западной части России.

Временный коридор продолжит работу 4 и 5 февраля в пунктах пропуска Полтавка, Пограничный и Краскино. Из РФ в КНР по временному коридору вернулись более 60 граждан Китая.

Как сообщалось, в субботу через три автомобильных пункта на госгранице РФ и КНР начался вывоз граждан России из Китая, где распространяется новый коронавирус.

Распоряжением правительства РФ закрыта граница РФ с КНР на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.