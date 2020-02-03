"По информации туристических компаний, осуществляющих операционную деятельность в провинции Хайнань ("Русь-Тур", "Tez Tour", "Anex Tour"), 3 февраля 2020 года закончилась программа по возвращению организованных групп туристов в Российскую Федерацию. Полеты чартерных самолетов авиакомпаний "Azur Air", "Nord Star" и "iFly" в Россию приостановлены до особых указаний", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

Как отметили в Генконсульстве, российские туристы, прибывшие на остров Хайнань в индивидуальном порядке, могут покинуть провинцию транзитом через города Гуанчжоу, Шанхай и Пекин до Москвы на регулярных авиарейсах компании "Аэрофлот". "По вопросу визового обеспечения можно обращаться в управление въезда-выезда Министерства общественной безопасности КНР", — подчеркнули в дипмиссии.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм в пресс-службе туроператора Tez Tour, последний вывозной рейс с Хайнаня приземлится в аэропорту Казани в понедельник в 15.00 по местному времени.

"Во всех российских аэропортах, куда прибывают чартерные рейсы с Хайнаня, сотрудники Роспотребнадзора, санитарно-карантинного пункта и медики в специальных защитных костюмах досматривают пассажиров. У всех берут мазки из носоглотки на флору и инфекции для исключения нового коронавируса. Кроме того, проводится дезинфекция бортов и помещений аэропортов", — пояснили в туркомпании.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

В связи с эпидемией китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за эпидемии коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.

По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, жертвами нового коронавируса в Китае стали более 350 человек, заражены около 17 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Всего в мире за пределами КНР зафиксировано 182 случая заболевания коронавирусом, из них два – в России, заболевшие – граждане КНР.

"В российских аэропортах, куда прибывают чартерные рейсы с Хайнаня, сотрудники Роспотребнадзора, санитарно-карантинного пункта и медики в специальных защитных костюмах досматривают пассажиров. У всех взяты мазки из носоглотки на флору и инфекции для исключения нового коронавируса. Кроме того, проводится дезинфекция бортов и помещений аэропортов", — рассказали в пресс-службе туроператора.