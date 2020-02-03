"Сотрудники бахчисарайского филиала ГУП "Крымавтодор" выставили дорожные знаки, место обрушения ограждено. Движение временно ограничено", — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что на другой дороге на плато Ай-Петри — со стороны Ялты — произошло частичное обрушение подпорной стенки.

"Сотрудники ялтинского филиала "Крымавтодора" приступили к ликвидации последствий обрушения. Ограничения движения на данном участке нет", — отмечает предприятие.

Ай-Петри — популярный у туристов объект — находится над городом Алупка и поселком Кореиз. С южного берега Крыма на плато проведена канатная дорога (с 20 января канатка временно закрыта на профилактические работы, они проводятся ежегодно). С горы открывается красивая панорама на берег Черного моря и Ялту.