"UNWTO внимательно следит за развитием событий, связанных со вспышкой коронавируса 2019-nCoV в Китае. С самого начала китайские власти действовали быстро и решительно. Сотрудничество в сфере туризма очень важно для остановки эпидемии и предотвращения дальнейшего распространения вируса", — говорится в заявлении на сайте UNWTO.

В организации заметили, что в последние годы Китай стал лидером на мировом туристическом рынке – как выездном, так и внутреннем. "Именно туризм может помочь Китаю восстановиться после негативных событий, связанных с эпидемией", — считают в UNWTO.

В то же время в организации отметили негативное влияние любых чрезвычайных событий в области здравоохранения на мировой туризм. "Турсектор уязвим к подобным событиям, последствия уже ощущаются. Тем не менее, полностью оценить влияние вспышки коронавируса в Китае на мировой туризм пока нельзя, еще слишком рано", — заключили в UNWTO.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

По последним данным Госкомитета КНР по делам здравоохранения, жертвами нового коронавируса в Китае стали более 350 человек, заражены около 17 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Всего в мире за пределами КНР зафиксировано 182 случая заболевания коронавирусом.