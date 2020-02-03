"3 февраля в 5 часов 46 минут (время местное — ИФ) в международном аэропорту Томск ("Богашёво") имени Н.И. Камова при посадке воздушного судна, следовавшего по маршруту Екатеринбург — Томск, произошло разрушение передней стойки шасси. Калужский транспортный прокурор, надзирающий за деятельностью авиакомпании, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов",- сообщили "Интерфаксу" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) в понедельник.

Ход и результаты проверки находятся на контроле аппарата межрегиональной транспортной прокуратуры, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей в связи с инцидентом в томском аэропорту.

В 01:46 мск при посадке в аэропорту Томска у воздушного судна Bombardier CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн" произошло частичное разрушение передней стойки шасси.

На его борту находилось 32 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал.

Авиакомпания "РусЛайн" создана в 1997 году. Летом прошлого года авиакомпания перерегистрировалась из Москвы в Калугу.

За 11 месяцев 2019 года "РусЛайн" перевезла 590 тыс. человек (снижение на 3,3% к уровню аналогичного периода 2018 года). Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. Основным владельцем является воронежский предприниматель Николай Уланов.