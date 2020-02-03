"На борту находилось 424 пассажира и 23 членов экипажа. Специалистами Роспотребнадзора на борту самолета осуществлен санитарно-карантинный контроль, проведен опрос, анкетирование и бесконтактная термометрия всех прибывших пассажиров и членов экипажа с применением дистанционных переносных тепловизоров. Лиц с проявлениями острой вирусной инфекции и повышенной температурой — не выявлено", — говорится в сообщении.

Кроме этого в зоне прилёта пассажирам и членам экипажа повторно проводилась термометрия стационарными тепловизорами. Медицинскими работниками медико-санитарной части аэропорта осуществлен забор биологического материала у всех прилетевших из Саньи для вирусологических исследований, в том числе на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).. Обследование проводилось организованно и заняло всего около полутора часов, встретило полное понимание у пассажиров необходимости этой процедуры. Отказов от обследования у пассажиров не было.

В Москве исследования биологического материала для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора: ФКУЗ Противочумный центр и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Из общего числа проведённых исследований коронавирус нового типа по состоянию на 03.02.2020 не выявлен ни у одного человека.

После того как пассажиры покинули борт воздушного судна в самолёте была проведена дезинфекция силами специализированной организации.