В общей сложности число перевезенных пассажиров составило 190 млн.

Перевозка пассажиров по железной дороге сократилась на 67%, объем воздушных перевозок рухнул на 67%.

Официальные праздники по случаю празднования Нового года по Лунному календарю закончились 2 февраля, однако многие китайские провинции приняли решение продлить срок выходных, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает агентство Bloomberg.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.