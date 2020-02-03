"Трехэтажное здание аквапарка будет иметь панорамное остекление и крытую галерею по периметру, украшенную тонкими колоннами. Здесь будет много солнечного света, и само строение визуальное очень "легкое" и изящное. Также в планах архитекторов — озеленить кровлю и даже сделать на крыше небольшой бассейн с прогулочной зоной", — цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Аквапарк построят в составе культурно-досугового центра Lucky+, расположенного по адресу: ул. 2-ая Звенигородская, вл.12. Проект аквапарка разработан бюро "Меганом". Площадь объекта составит около 6 тыс. кв.м.

В подземной части разместятся технические помещения, раздевалки и душевые, комнаты для сотрудников, а также спортивный зал, куда можно попасть с улицы. Нижние и верхние уровни решено объединить с помощью парадной лестницы. На первом этаже предусмотрен еще один универсальный спортзал, кабинет врача, а также бассейн, поделенный на взрослую и детскую зоны. На втором будет располагаться спа-зона.

"Большой бассейн будет иметь габариты 25х10,7 м и четыре плавательные дорожки. Доступ в него будет осуществляться через блок раздевалок и душевых. В детском бассейне смогут научиться плавать дети в возрасте от 7-10 лет, его размеры составят 9,7х3,05 м. Стоит отметить, что спортзалы и бассейны в соответствии с политикой мэра Сергея Собянина доступны для инвалидов всех групп, так что они смогут с комфортом здесь заниматься", — отметил Кузнецов.