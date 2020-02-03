По данным газеты, в Гонконге зафиксировано 15 случаев заболевания, в Макао — восемь, на Тайване — 10.

В странах Азии заразились 96 человек. В европейских странах — 23, в странах Северной Америки — 13, в Австралии — 12, в других государствах и районах мира зафиксированы 5 случаев.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, смертельных случаев — на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один — в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тыс. человек, 475 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.