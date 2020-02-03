Курс доллара США составил 64,005 руб./$1 в 11:22 МСК, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,885 руб./EUR1, поднявшись на 0,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 5,18 копейки — до 67,101 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на торгах понедельника на фоне негативной динамики мировых рынков. В центре внимания трейдеров остается вспышка коронавируса в Китае.

Китайские финансовые рынки открылись в понедельник после длительных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю, власти КНР продлили выходные в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Фондовые индексы Китая теряют порядка 8% в ходе торгов.