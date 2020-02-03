"31 января завершилось "Путешествие в Рождество". В этом году главный зимний фестиваль Москвы побил рекорды по продолжительности (50 дней), числу площадок (81) и количеству участников и гостей. Чудесной атмосферой фестиваля насладились более 26,1 млн москвичей и туристов", — написал Собянин на своем личном сайте в понедельник.

При этом, по его словам, катки в парках и на фестивальных площадках продолжают свою работу.

"Для меня "Московские сезоны" — очень важный проект. Благодаря уличным фестивалям москвичи, независимо от места проживания и толщины кошелька, всегда имеют возможность хорошо и с пользой провести свободное время", — добавил мэр Москвы.

В этом году в рамках проекта "Московские сезоны" запланировано проведение около полутора десятков уличных фестивалей: "Московская масленица" (с 21 февраля по 1 марта), "Крымская весна" (18-22 марта), "Золотая маска" в городе" (март-апрель), "Московская весна A Cappella" (c 28 мая по 7 июня), "Времена и эпохи" (12-21 июня) и ряд других.