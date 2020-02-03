Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей области сообщает, что официальная информация поступила из канцелярии иностранных дел народного правительства Хэйхэ.

"Официальное письмо от китайской стороны получено 2 февраля. Случай пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, выявлен 1 февраля центром противодействия эпидемии в уезде. Инфекционное заболевание отмечается у женщины 69 лет", — говорится в сообщении.

Женщина, у которой выявлен коронавирус, изолирована, ей оказывается медицинская помощь. Результаты проб контактировавших с ней граждан на данный момент отрицательные, однако в превентивных мерах они также изолированы. На территории уезда ограничено массовое скопление людей.

Хэйхэ относится к провинции Хэйлунцзян и расположен примерно в 600 метрах от Благовещенска на противоположном берегу реки Амур. Уезд Суньу находится более чем в 100 км от столицы Приамурья.

В понедельник руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 23 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, а также о 73 предположительных фактах заболевания в провинции.

В общей сложности, в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 118 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящий момент выявлено более 4 тыс. человек контактировавших с заболевшими, из них 1329 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 2595 граждан находятся в процессе диагностики.