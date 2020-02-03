"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в КНР, израильское правительство с 3 февраля 2020 года закрывает границы своего государства для въезда иностранных граждан, которые находились в Китае в течение 14 дней до вылета в Израиль", — говорится в сообщении авиакомпании.

"Уральские авиалинии" рекомендуют пассажирам учитывать это. "При планировании поездки в Израиль советуем пассажирам заблаговременно отслеживать свой маршрут следования или переносить дату вылета в Израиль с учетом требований властей", — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось со ссылкой на газету Times of Israel, что Израиль временно не будет принимать рейсы, прибывающие из китайских городов. Кроме того, израильтян, которые недавно посетили Китай, отправят на двухнедельный карантин после прибытия на родину.