"Приняты меры по эвакуации граждан из провинции Хубэй. По приказу верховного главнокомандующего группировка самолетов ВКС России будет направлена сегодня в провинцию Хубэй, в Ухань, для того, чтобы перевезти наших граждан. Сейчас оценка о количестве граждан чуть превышает 130 человек", — сказала Голикова в понедельник на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства.

Тем не менее, эта оценка, по ее словам, "постоянно меняется".

"В любом случае это будет понятно, когда мы уже приступим к эвакуации там", — сказала Голикова.

По решению президента РФ эвакуация россиян из Китая будет осуществляться самолетами ВКС РФ 3-4 февраля, сообщил в минувшие выходные пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в вывозе россиян будет задействовано пять самолетов ВКС, на борту каждого из которых будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.