"Чтобы не допустить распространения этой инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры. Работает оперативный штаб, ситуация под контролем", — сказал Мишустин на оперативном совещании с членами правительства.

Он напомнил, что подписан национальный план по предупреждению "завоза и распространения" этой инфекции на территории РФ, а вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин", — сказал Мишустин.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали более 300 человек, заражены около 17 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.