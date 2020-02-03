"Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, в понедельник пересек российско-китайскую границу в Забайкальском крае без пассажиров. С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия", — говорится в сообщении

Также, по данным пресс-службы, согласно решению ОАО "Российские железные дороги", 3 февраля с 00:00 по московскому времени (06:00 Читы) до особого указания пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет.

В воскресенье Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая из-за коронавируса.

Как сообщалось, в пятницу 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

Власти Забайкалья сообщили, что гражданин Китая с подозрением на коронавирус был госпитализирован и помещен в специальный изолированный медицинский бокс в краевую инфекционную больницу 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в середине декабря 2019 года.

Жертвами нового коронавируса стали более 300 человек, заражены около 14,4 тыс. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.