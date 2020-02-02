"Вооруженные офицеры выстрелили в мужчину в Стретеме. В настоящее время мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения... было объявлено, что инцидент связан с терроризмом", — говорится в заявлении полиции Лондона в Twitter.

СМИ сообщают, что мужчина, в которого стреляли полицейские, был убит.

По данным полиции, два человека получили ранения. В настоящее время информации об их состоянии нет.

Как отмечает газета The Guardian, один из свидетелей сообщил, что нападавший был вооружен мачете. Также он рассказал, что на груди у мужчины были некие "серебристые емкости". Журналист телеканала Sky News рассказал, что, судя по фото, на мужчине "было надето что-то похожее на пояс смертника".

На месте происшествия работают медики и полиция.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность экстренным службам, работающим в Стретеме.

"Мои мысли с пострадавшими и всеми, кого эта ситуация затронула", — написал он в Twitter.