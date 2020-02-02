"Парламент Норвегии во второй раз вернулся к вопросу введения туристического налога, многие партии, которые в прошлый раз выступали против нововведения, пересмотрели свои взгляды. Предполагается, что налог будут взимать в пик сезона в наиболее популярных у туристов городах — Берген, Ставангер, Олесунн, Странда (Гейрангер), Лофотенские острова, Аурланн, Стрюн и Лонгйир", — пишет издание.

Как отмечает портал, опрос жителей этих городов показал, что 65% горожан выступают за введение туристического налога.

По словам мэра коммуны Странда Яна Ове Трюгстада, туристический налог -вынужденная мера, способная решить проблему износа популярных туристических районов Норвегии. Средства от сбора пойдут на реконструкцию и восстановление инфраструктуры. "Мы не можем брать на себя ответственность и доводить регионы до овертуризма", — цитирует его издание.

Как сообщает The Local, для сбора налога могут быть использованы различные методы – мобильные платежи, процент к оплате транспорта или других покупок. Тем не менее, не все парламентарии оценили идею нового сбора. "Норвегия – самая дорогая страна в Европе. Туристам приходится рассчитывать свой бюджет, чтобы просто приехать сюда. Люди и так тратят в Норвегии много денег, неразумно делать страну еще дороже", — цитирует портал специалиста по деловой политике The Norwegian Hospitality Association Tourism Оле Майкла Бьёрндала.

В 2018 году Норвегию посетили более 33 млн иностранных туристов. Чаще всего гости приезжали из Германии, США, Англии, Швеции и Дании, а также из азиатских стран.