"На Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя. 44-летний мужчина зарегистрирован как второй заразившийся новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2019 года", — говорится в сообщении отделения организации в Twitter по итогам брифинга с участием специалиста ВОЗ.

По словам специалиста ВОЗ, госпиталь Сан-Лазаро и Департамент здравоохранения заверили, что соблюдены все меры по предотвращению распространения инфекции, включая средства индивидуальной защиты медиков. Департамент здравоохранения устанавливает всех, кто мог контактировать с заболевшими.

На 1 февраля было подтверждено 126 случаев завоза нового коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).

В России зафиксировано двое заболевших, это граждане КНР.