"В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля", — сказал он журналистам.

В субботу в Минобороны РФ сообщили "Интерфаксу", что для оперативного вывоза российских граждан из КНР из-за нового коронавируса задействуют пять самолетов ВКС России.

Ранее посольство РФ в Китае сообщило об отсутствии россиян среди заболевших коронавирусом в Китае.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.