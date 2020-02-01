"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения коронавируса, и в связи с временным запретом правительства РФ на осуществление регулярных пассажирских перевозок граждан с территории РФ в Китай авиакомпания "Якутия" с 1 февраля 2020 года временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту Якутск — Харбин — Якутск", — говорится в сообщении.

Пассажиры, купившие ранее авиабилеты на данный рейс, могут без штрафных санкций оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения, отмечает пресс-служба.