Как отметили в службе, за период мониторинга было выявлено 305 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 38 заболевших — респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 35 человек грипп А, у 21 — грипп В, у 10 — парагрипп, в 9 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микст-инфекцияи.

31 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 1 февраля в Китае зарегистрировано 11 тыс. 821 подтверждённый случай заболевания. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,2% — в тяжелой (1795). Летальность составляет 2,2 % (259 случаев).

Подтверждено 126 случая завоза нового коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).