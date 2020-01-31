Как сообщалось, лайнер был заблокирован в порту Чивитавеккьи с раннего утра четверга из-за того, что у пассажирки из Китая начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая. В итоге два теста показали отрицательный результат. Среди застрявших на лайнере пассажиров оказались 67 российских граждан.

Утром в пятницу более тысячи пассажирам, у которых закончился круиз, разрешили сойти с лайнера на берег, примерно столько же туристов зашли на борт. Лайнер отправился из порта Чивитавеккьт в 18:30 по местному времени (20:30 мск). Теперь Costa Smeralda из-за затянувшейся остановки отменит заход в город Специя, который изначально планировался в пятницу. Вместо этого Costa Smeralda сразу направится в Савону.

Costa Smeralda был построен в 2019 году в Финляндии, первый круиз выполнил в декабре. Это первый корабль флота Costa, который в порту и в море заправляется сжиженным природным газом, значительно снижая вредные выбросы в атмосферу двуокиси серы, твердых частиц, оксида азота и CO2.

Лайнер выполняет круизы по маршруту Чивитавеккья — Специя — Савона — Марсель — Барселона — Пальма-де-Майорка — Чивитавеккья. Судно вмещает до 6500 пассажиров.