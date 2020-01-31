В общей сложности в терминале F будет обслуживаться 19 рейсов по китайским направлениям, включая рейсы авиакомпаний, ранее обслуживаемых в этом терминале: "Аэрофлот", Air China, China Eastern Airlines и "Икар" (летает под брендом Pegas Fly), добавила она.

"В свою очередь, все международные рейсы, за исключением рейсов по направлениям в КНР, переведены из терминала F в терминалы D, E и С. В общей сложности из терминала F в другие терминалы переведено 75 рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", Nordwind, Royal Flight, Belavia, "Икар", Bulgaria Air, Czech Airlines", — отметила представитель "Шереметьево".

Ранее в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР — Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.