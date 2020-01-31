"В дар музею передано 800 произведений живописи, скульптуры, графики из коллекции, собранной Союзом художников СССР. Фонды ТМИИ пополнятся работами 373 авторов из Армении, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других бывших союзных республик. Произведения создавались в 60 — 90-е годы XX века", — говорится в сообщении.

Ранее министерство культуры РФ приняло решение передать эти произведения музеям страны. Работы подбирали с учетом интересов каждого музея, в том числе и тульского музея.

Ранее сообщалось, что в 2020 году начнется строительство современного фондохранилища музея, общая стоимость работ составит 450 млн рублей. В здании помимо фондохранилища будут открыты экспозиционные залы, предусмотрены реставрационные мастерские.

Тульский музей изобразительных искусств (областной художественный музей) был открыт в 1919 году. Основой его собрания послужили фонд Палаты Древностей, образованной в 1884 году, и национализированные после революции произведения искусства из дворянских поместий Тульской губернии — Олсуфьевых, Бобринских, Гагариных, Урусовых и других.

В настоящее время в фондах музея хранится более 25 тыс. произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVI-XIX вв., крупнейших русских и советских художников XVIII-XX.

Посетители музея могут увидеть подлинные полотна русских живописцев Боровиковского, Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Поленова Кустодиева, Серова, Коровина, Кончаловского, Малевича, Кандинского, Пластова, Моисеенко, Жилинского, а также западноевропейских мастеров Орацио Саммаккини, Леандро Бассано, Даниэля Сегерса, Питера Насона, Юбера Робера, Клода Верне.